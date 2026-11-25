A taxa de juro principal do Banco Central Europeu (BCE) só deve subir mais uma vez, na próxima reunião de governadores que termina a 17 de dezembro, de 2,5% para 2,75%, antecipa Isabelle Mateos y Lago, economista-chefe global do grupo financeiro de origem francesa, BNP Paribas.

Já a Reserva Federal dos Estados Unidos tem um problema maior de inflação em mãos e vai precisar de aumentar mais quatro vezes, diz a mesma responsável.

De vista a Portugal, numa conferência em Lisboa, esta quarta-feira, a analista admitiu que "o tempo que vivemos é de riscos e oportunidades sem precedentes", pelo que as ameaças podem ser compensadas por pontos de forte crescimento.

O investimento em Inteligência Artificial (IA) abriu um "novo mundo" de oportunidades para crescer, mas também trouxe riscos novos, sobretudo na dívida e receios renovados de colapso dos mercados, como já avisou o próprio BCE.

Em todo o caso, a economista defende que a Europa, que tem crescido menos, vai precisar de apenas mais um aperto nos juros, de 0,25 pontos percentuais, de modo a manter o equilíbrio entre a inflação (que tenderá para 2% a prazo) e um crescimento mais consistente do que o atual, tentando não estagnar.

Na Zona Euro, "esperamos apenas uma subida e depois mantêm-se nesse nível durante algum tempo", eventualmente, durante mais um ano ou dois.

Mas, nas grandes economias do mundo, "a guerra entre forças reflacionistas [inflação alta mas com crescimento a acelerar] e estagflacionistas [inflação alta com economia estagnada ou em recessão] vai continuar num futuro próximo" e a "resiliência do crescimento vai ser cada vez mais testada no futuro, sendo a persistência da inflação o nosso cenário de base", avisa Mateos y Lago.

Portanto, com os novos sinais de alguma acalmia nos preços da energia, para não comprometer o crescimento e as necessidades de grandes investimentos em setores como a defesa e infraestruturas, mas também porque "a inflação não está a generalizar-se, parece estar mais contida", com efeitos de segunda ordem muito ligeiros, o BCE não deve ir tão longe quanto se pensava até há poucas semanas, defende a economista.

Recorde-se que, antes do atual alívio no petróleo, os mercados estavam a descontar mais duas ou três subidas, com a taxa diretora (de depósito) da Zona Euro a ir até 3% ou 3,25%, por exemplo.

Mais agressivo terá de ser o banco central dos EUA. "A mais agressiva de todas estas projeções é, na verdade, a da Reserva Federal norte-americana (Fed), onde prevemos mais três subidas das taxas de juro porque a economia dos Estados Unidos está a crescer bastante acima da tendência. E porque a inflação nos Estados Unidos, como referi anteriormente, ao contrário do que acontece na área do euro, está a tornar-se cada vez mais generalizada".

Além disso, "os Estados Unidos têm um mercado de trabalho cada vez mais apertado", com uma taxa de desemprego muito reduzida, que não pode descer muito mais, pelo que "também deverá começar a observar-se um maior contributo do crescimento salarial".

"Por isso, a Fed precisa de ser muito prudente e manter uma orientação bastante restritiva, e acreditamos que a dinâmica na Europa será diferente", acrescentou a responsável do BNP Paribas.

A economista deixou ainda "uma breve nota sobre o que tudo isto significa para as taxas de câmbio".

"A longo prazo, continuamos a esperar que o dólar perca valor face às moedas comparáveis. Mas, enquanto durar este choque energético, a situação joga claramente a favor do dólar norte-americano, porque os Estados Unidos são exportadores líquidos de energia. Além disso, a energia é negociada em dólares. Por isso, todos os países que são importadores líquidos de energia terão de pagar mais pelas suas importações energéticas e necessitarão de mais dólares para o fazer", referiu.

Assim, "pensamos que o euro continuará provavelmente a enfraquecer, ou pelo menos permanecerá fraco, até ao final do ano. Depois, ao longo do próximo ano, deverá recuperar gradualmente terreno". Mas de um modo geral, a tendência é de "enfraquecimento do dólar face às restantes moedas, com exceção do iene".

Nos mercados financeiros, "o que tem acontecido é um quadro bastante impressionante. Voltámos a níveis de taxas de rendibilidade das obrigações de longo prazo que não víamos há cerca de vinte anos. E isto verifica-se de forma generalizada", o que é uma pressão e um desafio para o custo de financiamento da economia e dos governos, que tenderá a subir muito mais.

"Naturalmente, esta evolução não começou este ano. Teve início em 2022, quando os bancos centrais começaram a aumentar agressivamente as taxas de juro", recordou.

Quanto ao futuro de Portugal, Isabelle Mateos y Lago considera que o país tem sido um "bom aluno" nas contas e da redução da dívida, que tem boas empresas, mas alerta para grandes perigos que emanam do sistema de pensões, de países como França, que podem entrar em crise de dívida e política, para as políticas "erráticas" dos EUA e para a fragilidade da economia brasileira. Também não esqueceu a IA como fonte de perturbação ou instabilidade financeira, nos próximos tempos, embora esteja menos pessimista que muitos outros analistas neste momento.