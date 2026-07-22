BCE revela as imagens de Callas, Cervantes, Da Vinci e de rios e aves para as novas notas de euro

As propostas gráficas para a nova geração de notas de euro, que entrará em circulação nos próximos anos, serão reveladas esta quinta-feira (23 de julho) pela presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde. Estão em disputa dois temas: «Cultura Europeia», centrado em figuras históricas marcantes do património cultural do continente, e «Rios e aves», inspirado na biodiversidade europeia. A decisão final caberá ao Conselho do BCE e deverá ser tomada até ao final de 2026. Os desenhos escolhidos darão origem à futura série de notas entre 5 e 200 euros.Lagarde apresenta esta quinta-feira, em Frankfurt, as propostas gráficas dos dois temas finalistas, ou seja, as maquetes onde figuram personalidades como Maria Callas, Miguel de Cervantes, Ludwig van Beethoven, Marie Curie e Leonardo da Vinci, ou, em alternativa, rios e aves representativos dos ecossistemas europeus."Passados 20 anos, chegou o momento de rever o aspeto das nossas notas, para que sejam mais próximas e tenham mais significado para os europeus de todas as idades e origens", justificou Christine Lagarde.Entretanto, o BCE já estabeleceu uma lista final com os dois temas (portanto, um total de 12 notas, das quais só seis de um tema concreto serão escolhidas) e que Portugal não terá qualquer figura histórica sua nas notas, mas ainda é possível que uma paisagem fluvial portuguesa, acompanhada de pássaros, surja nas propostas finais.Dois temas finalistas, BCE decide vencedor no final de 2026No ano passado, o BCE selecionou os dois temas finalistas para a nova série de notas de euro, submetendo-os posteriormente à apreciação do público e ao trabalho de designers convidados a criar propostas para as frentes e os versos das futuras notas. As maquetes, agora reveladas, abrangem as seis denominações atuais da moeda única, entre cinco e 200 euros, uma vez que a nota de 500 euros deixou de ser produzida.Em janeiro de 2025, o BCE divulgou os motivos concretos associados a cada tema. Apenas um deles avançará para a fase seguinte do processo, dando origem às notas que circularão entre cerca de 365 milhões de residentes dos 21 países da área do euro.Figuras históricas e culturaisSegundo o BCE, o tema «Cultura Europeia» "celebra os espaços culturais partilhados que moldaram a identidade europeia ao longo dos séculos"."Os motivos associados retratam diversas atividades e espaços culturais, bem como personalidades europeias icónicas que contribuíram para a construção do património cultural da Europa. As suas vidas abrangeram seis séculos, durante os quais viveram, viajaram e trabalharam por todo o continente, e os seus feitos tiveram repercussão em todo o mundo".Para a nota de cinco euros, foi escolhida a figura de Maria Callas (1923-1977), a soprano greco-americana considerada uma das maiores cantoras de ópera do século XX e figura central na revitalização do repertório do bel canto. No verso surge uma ilustração dedicada aos artistas de rua, envolvendo música, dança e teatro.Na nota de dez euros, o BCE propõe Ludwig van Beethoven (1770-1827), compositor e pianista alemão considerado uma das figuras mais influentes da história da música ocidental. Beethoven fez a transição entre os períodos Clássico e Romântico e introduziu profundas inovações na composição musical. O verso mostra uma cena com um coro de crianças e jovens.Para a nota de 20 euros, surge Marie Curie (1867-1934), física e química polaco-francesa, pioneira na investigação da radioatividade e primeira pessoa a receber dois Prémios Nobel em áreas científicas distintas. No verso figura uma sala de aula com uma professora, alunos, livros e cadernos.Na nota de 50 euros, a personalidade escolhida é Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616), escritor, poeta e dramaturgo espanhol, autor de Dom Quixote, frequentemente considerado o primeiro romance moderno e uma das obras fundamentais da literatura universal. O verso retrata uma biblioteca com adultos e crianças a ler livros em papel e em formato digital.Para a nota de 100 euros, o BCE propõe Leonardo da Vinci (1452-1519), polímata italiano do Renascimento, pintor, cientista, inventor, engenheiro, anatomista e arquiteto, amplamente considerado uma das mentes mais brilhantes da história.Finalmente, para a nota de 200 euros, surge Bertha von Suttner (1843-1914), escritora e ativista austríaca nascida em Praga, então parte do Império Austro-Húngaro. Figura de destaque do movimento pacifista europeu do século XIX, foi a primeira mulher a receber o Prémio Nobel da Paz. No verso é representada uma praça pública arborizada onde pessoas convivem, passeiam e conversam.Rios e avesO segundo tema finalista é «Rios e aves». A proposta associa cada valor facial a diferentes paisagens aquáticas europeias, desde as nascentes de montanha até ao oceano, combinadas com espécies de aves características desses habitats. No verso de cada nota figuraria uma das principais instituições da União Europeia.Segundo o BCE, as aves e os cursos de água foram escolhidos por não conhecerem fronteiras, simbolizando simultaneamente a liberdade, a unidade europeia e a ligação à natureza.A nota de cinco euros vai representar uma nascente de montanha e uma trepadeira-das-rochas, tendo no verso o Parlamento Europeu.A de dez euros mostra uma cascata e um guarda-rios, associada à Comissão Europeia.A nota de 20 euros ilustra um vale fluvial encaixado com uma colónia de abelharucos numa arriba arenosa junto ao rio, surgindo no verso o Banco Central Europeu.Na nota de 50 euros, uma cegonha-branca sobrevoa um rio sinuoso numa paisagem aberta, enquanto o verso é dedicado ao Tribunal de Justiça da União Europeia.A nota de 100 euros vai retrata uma foz fluvial e uma ave alfaiate típica das zonas húmidas costeiras europeias. No verso figuram o Conselho Europeu e o Conselho da União Europeia.Por fim, a nota de 200 euros apresenta uma paisagem marítima com um alcatraz-do-atlântico a sobrevoar grandes ondas oceânicas, sendo acompanhada no verso pelo Tribunal de Contas Europeu.O que falta decidirO BCE lançou um concurso europeu para designers gráficos e os projetos foram desenvolvidos ao longo de 2025 e 2026.Concluídas as propostas gráficas dos dois temas finalistas, a decisão sobre qual deles avançará para produção caberá ao Conselho do BCE. Segundo a instituição sediada em Frankfurt, essa deliberação é esperada até ao final de 2026, após uma consulta pública.Depois seguir-se-ão os trabalhos técnicos de segurança, produção e testes. O BCE ainda não anunciou uma data para a entrada em circulação das novas notas, tampouco um ano concreto.Sabe-se apenas que a nova série dificilmente chegará aos bolsos dos cidadãos antes do final da década, uma vez que, após a decisão final sobre o desenho, serão necessários vários anos adicionais para a produção e implementação das novas notas.O BCE pretende que a futura série incorpore novos elementos de segurança contra a contrafação, maior acessibilidade, melhor desempenho ambiental e uma identidade visual mais próxima dos cidadãos europeus.A atual série de notas apresenta pontes, janelas e portais imaginários inspirados em vários períodos arquitetónicos da história europeia, precisamente para evitar referências específicas a qualquer país da área do euro.A futura geração poderá representar uma mudança histórica nesse conceito. Em vez de elementos arquitetónicos fictícios, as notas poderão passar a exibir figuras reais, como Maria Callas, Beethoven, Cervantes ou Leonardo da Vinci, ou ainda elementos naturais inspirados em diferentes Estados-Membros, tornando-as mais facilmente reconhecíveis e próximas dos cidadãos europeus.