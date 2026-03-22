Governo português já admite regresso ao défice público, mas insiste que as contas vão continuar "equilibradas".
Governo português já admite regresso ao défice público, mas insiste que as contas vão continuar "equilibradas".Foto: Leonardo Negrão
Economia

BCE prevê que guerra arrase cenário macroeconómico do OE 2026

Banco Central Europeu reviu previsão média anual do preço do barril de Brent, a referência para as importações nacionais, de forma muito significativa, para 81,3 dólares. São mais 24% que o do valor previsto pelo ministro das Finanças no OE português.
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