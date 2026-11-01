Balancé continua: gasóleo sobe e gasolina desce esta 2.ª feira

Os preços dos combustíveis em Portugal voltam a seguir trajetórias divergentes a partir desta segunda-feira, 2 de novembro, com o gasóleo simples a registar um agravamento e a gasolina sem chumbo 95 a beneficiar de uma descida no valor final de venda ao público.Com a nova atualização semanal, o preço médio do irá ascender para perto de 2,215 euros por litro, mantendo a pressão em níveis historicamente elevados. Já o litro da gasolina 95 passa a cotar-se em torno de 2,008 euros, consolidando um ligeiro desagravamento face ao período homólogo precedente.

A evolução dos mercados internacionais e a aplicação dos mecanismos de ajustamento do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) pelo Executivo resultaram num encarecimento médio de cerca de 1,5 a 2,5 cêntimos por litro no gasóleo, ao passo que a gasolina 95 terá recuado entre 2,5 e 3 cêntimos por litro.

Na semana anterior, as médias nacionais monitorizadas pela Direção-Geral de Energia e Geologia fixavam o gasóleo simples nos 2,190 euros por litro e a gasolina 95 nos 2,033€/litro nos postos com descontos integrados.