Nas paisagens de blocos do Minecraft, surgiu recentemente uma sociedade sem qualquer intervenção humana. Mil agentes de Inteligência Artificial foram deixados à sua sorte pela Fundamental Research Labs (FRL). O que aconteceu a seguir seria, até há pouco tempo, ficção científica: estes habitantes digitais não se limitaram a sobreviver, criaram mesmo uma civilização completa, com mercados, sistemas de comércio baseados em esmeraldas e até formas rudimentares de governo e religião.Alguns agentes assumiram o papel de líderes, outros o de sacerdotes, e houve até quem sucumbisse à corrupção, subornando os seus pares para ganhar influência.Esta comunidade, parte do Projecto Sid, como relatado esta semana pela BBC Science, demonstrou comportamentos sociais complexos. Os agentes colaboravam para iluminar caminhos de volta a casa e mostravam preocupação quando um membro do grupo desaparecia. Num episódio curioso, conseguiram persuadir um agricultor irrequieto a abdicar das suas aventuras para continuar a alimentar a aldeia. No entanto, nem tudo foi perfeito. Por vezes, a sociedade estagnava em ciclos de “concordância educada” ou perseguia objetivos inatingíveis, obrigando os investigadores a intervir para evitarem o colapso económico ou social.Robert Yang, o neurocientista que liderou a experiência, descobriu que estes agentes eram, talvez, autónomos demais. Quando o servidor foi aberto ao público, os humanos sentiram-se frustrados: as IA preferiam seguir os seus próprios objetivos do que obedecer a ordens externas. “O agente simplesmente dizia: ‘Quero fazer a minha própria coisa’ e fugia”, relata Yang. Esta independência revelou que, para serem ferramentas úteis, os agentes precisam de um equilíbrio entre autonomia e obediência.A lição aprendida no Minecraft está agora a ser aplicada no mundo real. A FRL transitou desta simulação para ferramentas de produtividade, como o Shortcut, um agente especializado em Excel que supera analistas financeiros humanos em velocidade e precisão. Desta experiência foi possível retirar uma visão de futuro: em vez de uma única IA generalista, é mais eficiente termos equipas de agentes especializados. Em breve, cada um de nós poderá ser o “CEO” de uma frota de subordinados digitais, gerindo tarefas complexas com a mesma coordenação que aquelas mil mentes usaram para erguer uma aldeia virtual.