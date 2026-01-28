Acordo da UE com a Índia “é pouco relevante” para os vinhos nacionais

O anúncio de que a União Europeia (UE) e a Índia tinham chegado, após 18 anos de negociações, a acordo para “o maior de todos os acordos comerciais” foi genericamente aplaudido por todos os países do bloco económico. Em Portugal, há vários setores que deverão ser beneficiados, ainda que a Índia não tenha sido, ao longo dos anos, um óbvio mercado de exportação para os produtos nacionais.No que diz respeito aos vinhos, Portugal vende atualmente um valor praticamente residual para a Índia – em 2024, o ano mais recente para o qual há números definitivos foram cerca de 300 mil euros, de entre um total de €9 milhões que o país exporta – mas poderá haver, com este novo incentivo, espaço para crescer.O acordo agora firmado prevê que as taxas sobre vinhos europeus caiam dos atuais 150% para 30%, num prazo de sete anos – podendo chegar aos 20% nos produtos mais premium. “Naturalmente, congratulamo-nos quando há este tipo de acordos entre UE e outros países. O Chile e a Austrália, por exemplo, usam muito os seus vinhos como bandeiras dos seus países e a União Europeia também está a seguir esse caminho, e também se lembra dos vinhos e isso é positivo”, adianta Frederico Falcão, presidente da ViniPortugal ao Diário de Notícias. Este acordo, continua, “vai permitir-nos competir com outros países” que já tinham condições mais favoráveis para exportar para Índia, reconhece. “Como princípio, claro que é bom, mas a Índia é um mercado pequeno para Portugal”, salienta. “E não podemos esquecer de que 80% da população é hindu e, portanto, não bebe bebidas alcoólicas. Estima-se que haja 10 milhões de habitantes que consomem bebidas alcoólicas – potencialmente podem chegar a 50 milhões – mas isso ainda é menos de 5% da população ativa”, salienta.“É um mercado para vinhos relativamente pequeno, para Portugal tem uma importância relativamente baixa”, até porque o consumo de bebidas alcoólicas está mais ligado ao whisky, graças ao “papel que os ingleses tiveram a promove-lo e a levá-lo, ao longo da História”, recorda. De qualquer forma, “é um mercado que se pode tornar mais interessante”, acredita Frederico Falcão.“No entanto, não acredito que nos próximos 10 ou 15 anos vá ser um mercado interessante para os vinhos, globalmente falando, e para os portugueses, em particular”, admite. .Tarifas de 200% sobre vinho nacional é cenário “altamente preocupante”.Portugal tem estado a fazer cada vez mais esforços para promover as suas referências além-fronteiras, e tem estado a conquistar mercados em redor do mundo, com particular incidência nas Américas. Antes dos solavancos provocados pela guerra comercial iniciada por Donald Trump, os EUA eram mesmo o principal mercado internacional para os vinhos portugueses – o Brasil ficou, entretanto, com o primeiro lugar do pódio, graças à quebra do mercado americano.Por isso mesmo, continua Frederico Falcão, todos os acordos que possam ser feitos entre a UE e outros países são de saudar. O presidente da ViniPortugal considera mesmo que “com a China devíamos fazer igual”. Com o “Canadá e o Japão já temos alguns, mas é bom que a UE vá fazendo estes acordos e abrindo outras portas para um setor que tem sido muito impactado. É sempre positivo”, remata.