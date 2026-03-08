A corrida aos postos de combustível antes da subida de preços (veja as fotos)

A perspetiva de uma forte subida dos preços de combustível a partir de segunda-feira levou os condutores a 'jogarem' pela antecipação e a atestarem o depósito, numa corrida aos postos de combustível no fim de semana que fez esgotar alguns dos produtos em vários locais.O Governo anunciou que vai avançar com um desconto de 3,55 cêntimos por litro no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP) aplicável, no continente, ao gasóleo rodoviário, mas a perspetiva de subida dos preços na ordem dos 19 cêntimos para o gasóleo e de cerca de 7 cêntimos na gasolina, impulsionada pela escalada dos preços do petróleo, que tocaram máximos de 2022 na sequência da guerra no Médio Oriente, provocou uma forte procura nos postos de abastecimento.Vejas as fotos do fotojornalista do DN Reinaldo Rodrigues: .Governo faz desconto extraordinário de 3,55 cêntimos/litro no ISP do gasóleo. Montenegro admite mais medidas