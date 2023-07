Vendas de automóveis elétricos na Europa ultrapassaram os a diesel

Os automóveis elétricos ultrapassaram os a diesel em junho, pela primeira vez, nas vendas de carros novos na Europa, anunciou esta quarta-feira a associação de fabricantes (ACEA).

Com 158.000 veículos vendidos, os carros elétricos passaram de 10,7 para 15,1% de participação de mercado em um ano. As vendas dispararam sobretudo na Holanda, Alemanha, França e Bélgica.

Este aumento foi impulsionado principalmente pela Tesla, que reduziu os seus preços. Um em cada cinco veículos elétricos vendidos na Europa no primeiro semestre do ano pertence à marca de Elon Musk.

A venda de carros híbridos também teve um forte impulso, representando agora 24,3% do mercado, impulsionados pelas vendas na Alemanha, França e Itália.

Já as vendas de híbridos recarregáveis (que podem ser carregados ligando a uma tomada ou terminal) caíram em um ano, obtendo 7,9% do mercado.

A gasolina continua a ser a principal energia dos carros vendidos na UE, com 36,3% das vendas em junho, um aumento de 11%.

"Indústria automóvel europeia está a recuperar dos problemas logísticos causados pela pandemia"

Globalmente, as vendas de carros novos recuperaram na Europa no primeiro semestre do ano, com um aumento de 17,9% em 12 meses.

Contudo, apesar dos 5,4 milhões de carros vendidos, o mercado abrandou em 21% comparativamente ao primeiro semestre de 2019, último ano de todos os recordes antes da pandemia de covid-19.

"A evolução dos últimos meses mostra que a indústria automóvel europeia está a recuperar dos problemas logísticos causados pela pandemia", sublinha a ACEA, em comunicado.

O mercado automóvel europeu voltou a crescer de forma sustentável desde agosto de 2022, quando a crise da covid-19, combinada com a escassez de peças, incluindo componentes eletrónicos cruciais, o abalou.