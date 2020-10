Veja aqui em direto. Três novos telefones: Iphone 12, o Mini e o Pro

O CEO da Apple, Tim Allen, afirma que este ano foi de novo um ano recorde para os telefone da marca, com o iPhone 11 a ser de novo um dos telefones de maior sucesso.

"Hoje trazemos 5G aos iPhone", anuncia o presidente da Apple. Confirma-se assim que a nova geração dos smartphones da marca da maçã será compatível com a nova tecnologia de comunicações, que promete ligações de dados até pelo menos o dobro da velocidade do que as atuais.

"Estamos a introduzir o 5G em toda a nossa linha de iPhones", anuncia Tim Allen", quando mostra a primeira imagem do iPhone 12.

O iPhone 12 tem no "coração" o processador A14 Bionic, modelo proprietário da Apple, com, 11,8 mil milhões de transístores. Trata-se de um processadores de 5 cores que a Apple diz ser 50& mais rápido "do que a concorrência" (seja lá o que isso quer dizer...).

A câmara do iPhone 12 é de dupla lente (não tripla como no 11 pro).

Eis um exemplo de uma fotografia tirada com o novo iPhone mostrado na apresentação:

O iPhone 12 é compatível com carregamento de bateria sem fios e a Apple promete um novo acessório capaz de carregar o telefone e o Apple Watch em simultâneo.

Iphone 12 mini

Além do iPhone 12, a APlle lança ainda o 12 mini, que promete ter todas as características do seu irmão maior, só que num formato mais pequeno e se anuncia como sendo o "mais pequeno telefone 5G do mundo".

Iphone 12 pro

Faltava mostrarem o IPhone 12 pro, com três câmaras, como o seu "irmão" 11. Com ecrã de 6,7 polegadas, que é o maior ecrã alguma vez colocado num iPhone, segundo a Apple.

Há ainda a variante Pro Max, que se anuncia ter a "melhor câmara alguma vez instalada num iPhone". com um sensor 87% melhor em condições de baixa luminosidade.

A Apple anuncia ainda um formato de imagem proprietário, o AppleProRAW, pensado para profissionais.

O Pro passa a poder gravar vídeo em 700 milhões de cores, em HDR (High Dinamic Range) Dolby Vision, 4k, 60 frames por segundo.

O Pro ainda é capaz de "ler" o ambiente em três dimensões (através de uma tecnologia designada LiDAR) o que permite sobrepor elementos de realidade aumentada com maior eficácia e melhora o sistema de autofocus.

Home Pod Mini

O evento começa pontualmente, às 18:00, com o CEO da empresa, Tim Allen, a anunciar um "produto para a casa". O Home Pod Mini, nova coluna inteligente, equipada com a assistente digital Siri, que vem assim fazer companhia ao já conhecido Home Pod.

Home Pod Mini © Apple

Como é habitual na marca, a integração com o iPhone é completa, incluindo feedback tátil quando se aproxima o telefone à coluna (este vibra).

A Siri está integrada na coluna inteligente, com a Apple a anunciar as habituais funcionalidades neste tipo de aparelhos (já encontradas na Alexa ou no Google Assistant), incluindo o reconhecimento de diferentes vozes na família ou a sua utilização para envio de mensagens de voz para outros aparelhos do género.

O custo anunciado do Home Pod Mini nos EUA será de 99 dólares (mais impostos).