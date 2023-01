Trabalhadores com crédito à habitação podem reduzir retenção de IRS (mas poucos sabem e aderem)

Os trabalhadores com crédito à habitação podem pedir desde o início do ano para reter menos IRS mensalmente, mas a perceção da Ordem dos Contabilistas Certificados e da Deco é que a medida está a ser pouco usada.

"A minha sensação é que não está a ser muito usada", disse à Lusa a bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC), Paula Franco, admitindo que tal se deve essencialmente ao facto de se tratar de uma medida recente e pouco conhecida e também ao receio de que, pagando menos mensalmente, possam perder o reembolso ou ter de pagar imposto no acerto anual.

"Efetivamente há uma noção de que isso [menor desconto mensal de imposto] possa levar a que exista pagamento de IRS", referiu à Lusa Paula Franco.

Uma opinião partilhada por Natália Nunes, coordenadora do Gabinete de Proteção Financeira (GPF) da Deco: "As pessoas já vão organizando a sua vida de forma a aproveitar o reembolso para pagar despesas anuais, por exemplo, e têm receio de perder o reembolso [por descontarem menos por mês] ou de terem de pagar imposto no final", precisa.

