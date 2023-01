Tombo histórico: vendas de smartphones sofrem maior quebra de sempre no Natal

Nunca, desde que os telemóveis evoluíram para os dispositivos inteligentes a que chamamos smartphones, o mercado tinha levado um tombo tão grande como o que aconteceu no Natal de 2022. Os dados da consultora IDC mostram que as vendas caíram 18,3% naquele que é habitualmente o trimestre mais forte do ano, uma quebra sem precedentes que encerrou um ano bastante difícil para o mercado. Ainda mais relevante é o facto de as fabricantes terem vendido menos no trimestre natalício que no anterior, algo que era inédito até agora.

Com esta derrapagem histórica, a quebra no total do ano foi de 11,3%. Um golpe duro para um segmento que tinha prosperado durante os anos de pandemia.

