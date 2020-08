Tive uma contra-ordenação. Se pagar a multa perco pontos?

Numa nova parceria entre a rubrica do Dinheiro Vivo 'Pergunte ao Advogado' e o gabinete especializado em contraordenações rodoviárias da CRS Advogados, todas as semanas respondemos aqui às suas questões relacionadas com o tema.

Tive uma contra-ordenação grave. Se pagar a multa perco pontos na carta?

Sim, mesmo pagando voluntariamente o valor da coima, pode ser aplicada sanção acessória de inibição de condução e/ou a perda de pontos, na carta de condução.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Saiba como proceder em detalhe em Contesta Multas

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia