Standard & Poor's avança. Rússia está a dois passos de entrar em incumprimento e bancarrota

A capacidade da Rússia pagar as suas dívidas está a deteriorar-se de forma acelerada e agora faltam apenas dois níveis de "rating" (nota da dívida pública do País) para a Federação ser considerada incumpridora e começar a falhar pagamentos a grandes credores, avançou a maior agência de notação financeira, a norte-americana Standard and Poor's (S&P), após o fecho da bolsa de Nova Iorque, esta quinta-feira.

De uma assentada, a S&P cortou o rating russo de BB+ para CCC-, dois níveis, faltando apenas mais dois passos até chegar à classe D (default, incumprimento). A tendência (outlook ou perpetiva) para a nota atribuída hoje (CCC-) é "negativa". A bancarrota está, assim, cada vez mais próxima, de acordo com os parâmetros desta agência de ratings.

"O conflito militar da Rússia com a Ucrânia provocou uma nova ronda de sanções governamentais dos país do G7 [os sete maiores do mundo], incluindo as que visam as reservas cambiais do Banco Central da Rússia (BCR)", começa por dizer a empresa de avaliação.

"Isto tornou grande parte das reservas russas inacessíveis, minando a capacidade do BCR de agir como credor de último recurso e prejudicando o que tinha sido - até recentemente - a força de crédito mais destacada da Rússia: a sua posição líquida de liquidez externa."

A S&P observa que "para mitigar a elevada volatilidade resultante da taxa de câmbio e dos mercados financeiros, e para preservar os amortecedores de moeda estrangeira remanescentes, as autoridades russas introduziram - entre outras medidas - medidas de controlo de capitais que, segundo entendemos, podem restringir os detentores de obrigações do tesouro não residentes de receberem atempadamente os pagamentos de juros e de capital", avisa a mesma entidade.

Por isso, "baixámos as nossas notações de crédito soberano de longo prazo em moeda estrangeira e local na Rússia para 'CCC-' de 'BB+' e 'BBB-', respetivamente, e mantivemo-las em observação, mas com tendência negativa". Podem descer mais na categoria do crédito público, basicamente.

Luís Reis Ribeiro é jornalista Dinheiro Vivo

