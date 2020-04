Soluções tecnológicas para controlar o trabalhador à distância são proibidas

A pandemia de covid-19 atirou milhares de pessoas para o teletrabalho a partir de casa, e com isso surgiram dúvidas sobre até onde pode ir o controlo do desempenho do trabalhador por parte da entidade empregadora. A Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) tem sido confrontada com "várias questões" e decidiu dar um conjunto de orientações sobre o tema, esclarecendo desde logo que "soluções tecnológicas para controlo à distância do desempenho do trabalhador não são admitidas".

E dá como exemplo os "softwares que, para além do rastreamento do tempo de trabalho e de inatividade, registam as páginas de internet visitadas, a localização do terminal em tempo real, as utilizações dos dispositivos periféricos (ratos e teclados), fazem captura de imagem do ambiente de trabalho, observam e registam quando se inicia o acesso a uma aplicação, controlam o documento em que se está a trabalhar e registam o respetivo tempo gasto em cada tarefa".

São aplicações como a TimeDoctor, Hubstaff, Timing, ManicTime, TimeCamp, Toggl e Harvest. Estas ferramentas, considera a CNPD, "recolhem manifestamente em excesso dados pessoais dos trabalhadores, promovendo o controlo do trabalho num grau muito mais detalhado do que aquele que pode ser legitimamente realizado no contexto da sua prestação nas instalações da entidade empregadora".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O facto de o trabalho estar a ser realizado a partir de casa"não justifica uma maior restrição da esfera jurídica dos trabalhadores. Nessa medida, a recolha e o subsequente tratamento daqueles dados violam o princípio da minimização dos dados pessoais", sublinha a comissão presidida por Filipa Calvão.

A CNPD esclarece ainda que as empresas não podem impor ao trabalhador que "mantenha a câmara de vídeo permanentemente ligada, nem, em princípio, será de admitir a possibilidade de gravação de teleconferências entre o empregador (ou dirigentes) e os trabalhadores".

No entanto, apesar destas limitações, a comissão diz que o empregador mantém o poder de controlar o trabalhador, e pode fazê-lo "fixando objetivos, criando obrigações de reporte com a periodicidade que entenda, marcando reuniões em teleconferência", recomenda a CNPD. Também são admitidas soluções tecnológicas para registo de tempos de trabalho, mas estas "devem limitar-se a reproduzir o registo efetuado quando o trabalho é prestado nas instalações da entidade empregadora (i.e., registar o início e fim da atividade laboral e pausa para almoço)", explica a Comissão Nacional de Proteção de Dados.

Se a empresa não dispuser destas ferramentas próprias para registo de entradas e saídas em trabalho remoto, a CNPD considera que "é legítimo ao empregador fixar a obrigação de envio de email, SMS ou qualquer outro modo similar que lhe permita, para além de controlar a disponibilidade do trabalhador e os tempos de trabalho, demonstrar que não foram ultrapassados os tempos máximos de trabalho permitidos por lei". Um controlo que também pode ser feito por telefone.

Carla Alves Ribeiro é jornalista do Dinheiro Vivo