Soluções da EDP para a mobilidade elétrica estão entre os vencedores nacionais dos World Summit Awards

Já são conhecidos os oito vencedores que vão representar Portugal na edição de 2020 dos World Summit Awards (WSA), uma iniciativa que envolve 180 países e distingue as melhores inovações digitais com impacto social. A EDP está entre os selecionados com duas aplicações para apoiar a adoção da mobilidade elétrica. São elas a app EDP EV.X, que venceu na categoria de Ambiente e Energia Verde, e a EDP EV.Charge - Solução de Condomínios, que ganhou na categoria de Comunidades e Urbanizações Inteligentes.

A aplicação iLoF, uma base de dados virtual, que disponibiliza biomarcadores de diversas doenças (Saúde e Bem-Estar), LUGGit, uma plataforma que permite aos viajantes requisitar um serviço de recolha e entrega de bagagens em tempo real (Cultura e Turismo) ou E Wearable Braille SOS, um dispositivo para apoiar as populações cegas ou surdas a solicitar ajuda onde quer que estejam (Inclusão e Empoderamento) são algumas das outras soluções selecionadas entre 44 candidaturas válidas.

O prémio, que conta com o patrocínio das Nações Unidas, é promovido e organizado pela Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações (APDC). Os projetos portugueses foram selecionados por um júri presidido por Sandra Fazenda (APDC) e ainda pelo ex-ministro da Educação Roberto Carneiro, contando ainda com outros 16 membros das áreas de comunicação social e empresarial.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

As oito tecnologias nacionais vão agora competir com os finalistas dos outros 180 países. Até ao final do ano, serão escolhidas as oitos melhores inovações a nível mundial por cada categoria. As grandes vencedoras deverão ser conhecidas até ao primeiro trimestre do próximo ano e apresentadas no WSA Global Congress.

"Para a EDP, este é um reconhecimento muito importante do caminho que tem vindo a traçar na promoção da mobilidade elétrica em Portugal", afirmou uma fonte da empresa, destacando os tarifários competitivos, bem como as soluções e produtos desenvolvidos com o objetivo de facilitar a adoção de veículos elétricos e do seu carregamento, dentro e fora de casa.

A aplicação EV.X, que ganhou na categoria Ambiente e Energia Verde, foi desenvolvida pela EDP para smartphones e simula o perfil de consumo de um condutor se ele aderisse à mobilidade elétrica. Os utilizadores desta app, aliás, já fizeram mais de 430 mil viagens, percorrendo cerca de 8 milhões de quilómetros, numa média de quase 19 quilómetros por viagem. Significa isto que, se estas deslocações fossem feitas em veículos elétricos, todos juntos poderiam poupar 300 mil euros e evitar a emissão de 311 toneladas de CO2 para a atmosfera. Mais de 80% dessas viagens poderiam também ter sido feitas sem precisar de parar para carregar o veículo elétrico, demonstrando que a autonomia nem sempre é uma barreira na adoção deste tipo de veículos.

A EV.Charge que, por sua vez, venceu na categoria Comunidades e Urbanizações Inteligentes, é a solução criada pela EDP para carregar veículos elétricos em garagens de condomínios e outras habitações partilhadas. A aplicação faz automaticamente o pagamento da energia consumida ao condomínio, através de uma conta virtual - e-wallet - disponível através da aplicação da EDP. Com esta opção, exclui-se a necessidade de acerto de contas manual no fim de cada mês.

A plataforma que, segundo os dados disponibilizados pela EDP, já possibilitou cerca de 1500 transações, permite ainda otimizar os gastos com a energia consumida pelo veículo elétrico, dando a opção de agendar os carregamentos nos horários mais económicos do condomínio, consoante o seu tarifário. A EV.Charge integra também o acesso a um portal em que os gestores de condomínio podem visualizar os consumos dos equipamentos de carregamento instalados e gerir tarifários e pagamentos dos condóminos.

(Veja tudo sobre mobilidade e o Portugal Mobi Summit em www.portugalms.com)