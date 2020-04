Serviços públicos abrem no dia 4 de maio com atendimento personalizado

Repartições de finanças, centros de emprego, registos e notários. Estes são os serviços públicos que vão abrir no dia 4 de maio, mas com regras de segurança apertadas e atendimento por marcação. Os espaços de maior dimensão, como as lojas do cidadão, só deverão reabrir portas na segunda ou terceira fase de desconfinamento.

"São os serviços desconcentrados que vão ter um atendimento personalizado e apenas por marcação", refere o secretário-geral da Federação de Sindicatos da Administração Pública (Fesap) ao Dinheiro Vivo.

Desde meados de março que os serviços públicos não essenciais estavam apenas disponíveis online. Caso houvesse necessidade de deslocação presencial, tal só era possível através de marcação pela internet.

A partir de segunda-feira, dia 4 de maio, serviços como as repartições de finanças, os centros de emprego e notários já estarão de portas abertas para todo o tipo de atendimento, mas apenas com pré-marcação que poderá ser feita por telefone ou com senhas, evitando a aglomeração de pessoas.

Sindicatos exigem garantias de segurança

O atendimento será feito com regras apertadas de segurança, mas até agora, os sindicatos não receberam garantias da disponibilização de material de proteção individual.

"É preciso ter algum realismo para que os empregados, sejam públicos ou privados, tenham condições para fornecer aos trabalhadores proteção pessoal", alerta José Abraão, da Fesap, indicando que "houve muita gente que teve de investir" em máscaras.

O líder da Fesap lembra que cada máscara pode custar "entre 1,5 euros e dois euros", insistindo que deve ser o Estado a fornecer o material. O secretário-geral da Federação de Sindicatos da Administração Pública indica que alguns serviços "estão a comprar e a instalar acrílicos".

