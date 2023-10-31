Santander, BPI e BCP juntos mais do que duplicam lucros até setembro à boleia dos juros

Os lucros do Santander Totta, BPI e Millennium BCP dispararam. Nos nove primeiros meses deste ano, estes três bancos somaram resultados líquidos de 1662,3 milhões de euros, um crescimento de 117,6% (ou mais 898,5 milhões) quando comparado com o período homólogo de 2022, dizem as contas feitas pelo Dinheiro Vivo. A grande alavanca para este desempenho deriva das altas taxas de juro que os clientes estão a pagar pelos empréstimos..O BCP divulgou ontem que o resultado líquido consolidado da sua atividade atingiu os 650,7 milhões até setembro, um aumento de 624,6% face aos nove primeiros meses de 2022. A atividade em Portugal do banco liderado por Miguel Maya gerou mais 93% de lucros, ou seja, um total de 557 milhões de euros..Mas não foi só o BCP a ver o resultado líquido aumentar exponencialmente. O BPI, que também ontem apresentou as contas dos nove primeiros meses do exercício, registou lucros consolidados de 390 milhões de euros, mais 35% do que no homólogo de 2022. A operação em Portugal contribuiu com 324 milhões de euros, mais 84% face a setembro de 2022..O Santander Totta, o primeiro dos seis grandes bancos a operar no país a apresentar resultados, já na sexta-feira passada tinha divulgado que os lucros da sua atividade em Portugal atingiram 621,7 milhões de euros, um aumento de 61,5%. Para um retrato mais exato da performance da banca em Portugal falta ainda conhecer as contas da Caixa Geral de Depósitos, do Novo Banco e do Montepio..Para já, sabe-se que a margem financeira consolidada - diferença entre os juros cobrados nos empréstimos e os juros pagos nos depósitos - do BCP atingiu no final de setembro 2117,5 milhões de euros, um crescimento de 37%. Em Portugal, o banco observou um aumento neste indicador de 63,6%, para 1097,7 milhões..Por sua vez, o BPI viu a sua margem financeira escalar para 688 milhões de euros nos nove primeiros meses deste ano, mais 84%. O Santander Totta totalizou 1033 milhões de euros, uma subida de 88,5%. Ontem, em conferência de imprensa, o CEO do BPI, Oliveira e Costa, considerou que o aumento na margem financeira deverá abrandar, depois de atingir o pico no último trimestre do ano..O BPI responde agora por uma carteira de empréstimos de 29,8 mil milhões de euros, um crescimento homólogo de 3%, sendo que o crédito à habitação representa 14,6 mil milhões de euros (220 mil contratos). Até setembro, o banco liderado por Oliveira e Costa renegociou 414 milhões de euros de créditos para compra de casa, um universo de 3400 clientes..O BCP tinha, no final de setembro, uma carteira de crédito bruto consolidada de 56 665 milhões de euros, uma quebra homóloga de 3,3%. No período em análise, o crédito a clientes em Portugal fixou-se em 39 400 milhões de euros, menos 4%. No país, o BCP registou "uma menor procura de novos créditos hipotecários devido a taxas de juros mais altas e de um maior ritmo de amortizações antecipadas"..Na apresentação das contas, Miguel Maya revelou que cerca de quatro mil clientes usaram capital de Planos Poupança Reforma para amortizar crédito. Desde o início da subida das taxas de juro (julho de 2022), o BCP já renegociou perto de 20 mil contratos, 15 900 só este ano..Sónia Santos Pereira é jornalista do Dinheiro Vivo