CR7 vai ser acionista da dona do Correio da Manhã. CMVM suspende ações

O administrador executivo da Cofina Media, Luís Santana, confirmou esta sexta-feira à Lusa que o futebolista Cristiano Ronaldo é investidor no Management Buy Out (MBO) empresa, que está a ser preparado por um conjunto de quadros. A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) determinou, entretanto, a suspensão da negociação das ações da Cofina em bolsa.

Liderada por Luís Santana e Octávio Ribeiro, a proposta formal de compra por MBO da Cofina está em fase de conclusão e Cristiano Ronaldo será o acionista de referência do grupo de media que detém o Correio da Manhã, CMTV, Record, Sábado e Jornal de Negócios, entre outros. A informação foi avançada esta sexta-feira pelo jornal Eco, que cita fonte que acompanha as negociações.

Contactado pela Lusa, Luís Santana confirmou o nome do futebolista.

"Contar com Cristiano Ronaldo, o melhor futebolista de sempre, um atleta de exceção que partilha os valores da exigência, do rigor, do trabalho e da resiliência, como investidor é naturalmente um grande motivo de satisfação para a equipa que está a desenvolver o Management Buy Out da Cofina Media, que oportunamente será apresentado aos acionistas", rematou o administrador executivo da Cofina Media.

Em 30 de maio, Luís Santana tinha confirmado à agência de notícias que, em conjunto com quadros da empresa, está a preparar um MBO, garantindo que "em momento algum ficará refém de qualquer tipo de interesses".

A Cofina Media detém o Correio da Manhã, a CMTV, o Jornal de Negócios, Record e Sábado, entre outros, e um MBO acontece quando uma empresa é comprada pelos seus gestores.

"Eu e um conjunto de quadros da Cofina Media estamos a preparar um 'Management Buy Out', que planeamos apresentar oportunamente ao acionista da empresa, com o qual não temos mantido qualquer tipo de negociações", afirmou, na altura, Luís Santana.

A operação de MBP está então a ser liderada pelo atual gestor da Cofina e pelo antigo diretor do Correio da Manhã, Octávio Ribeiro. O processo decorre há meses, havendo contactos com potenciais investidores.

Escreve o jornal Eco que há já um acordo com Cristiano Ronaldo, de 38 anos, atualmente a jogar na Arábia Saudita, no Al-Nassr, não sendo ainda conhecidos os detalhes dos termos do acordo.

Citando outra fonte, o jornal refere que os atuais acionistas da Cofina irão manter-se no capital, "embora com posições mais baixas, além dos gestores e de Ronaldo", indicando que as participações devem rondar os 30% para cada um dos três grupos - subscritores do MBO, o investidor Cristiano Ronaldo e os atuais acionistas.

O valor deste negócio deve rondar os 70 milhões de euros, adianta ainda o Eco.

Após a notícia do jornal, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) determinou a suspensão da negociação das ações da Cofina em bolsa. Em comunicado, a CMVM aguarda "a divulgação de informação relevante ao mercado".

Com participação em várias áreas de negócio, Cristiano Ronaldo está perto de entrar nos media através da Cofina, passando de notícia de primeira página do Correio da Manhã e destaque na CMTV - dois dos principais títulos do grupo de media - para ser acionista de referência.

Notícia atualizada às 13:12