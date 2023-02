Receitas totais da Vodafone crescem 5,8% para 315 milhões de outubro a dezembro

As receitas totais da Vodafone Portugal atingiram os 315 milhões de euros no terceiro trimestre do ano fiscal que termina a 31 de março, o que corresponde a uma subida homóloga de 5,8%, anunciou o operador esta quarta-feira.

As receitas dos serviços cresceram 3,7%, para 280 milhões de euros, entre outubro e dezembro de 2022, refletindo um crescimento nos serviços prestados, de acordo com o comunicado da empresa.

No negócio móvel, a Vodafone chegou aos 4,7 milhões de clientes em Portugal, o que corresponde a um crescimento de 0,4% face a outubro e dezembro de 2021. Já o número de clientes no serviço fixo totalizou 919 mil na internet de banda larga, enquanto o serviço de televisão registou um total de 846 mil clientes. "Em ambos os casos, o aumento em termos homólogos foi de 6,3%", lê-se.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A empresa que é liderada por Mário Vaz acrescenta, ainda, que a rede fibra ótica, no final de dezembro, chegava a 4,4 milhões de casas e empresas. Um aumento de 6,5% face ao período homólogo que resultou do crescimento da rede própria, mas também de parcerias estratégicas, segundo o operador.

Leia mais em Dinheiro Vivo, a sua marca de economia