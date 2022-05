Quatro universidades portuguesas entre as melhores do mundo na formação de gestores

Portugal continua a dar cartas na formação de gestores sendo um dos países da Europa com melhores escolas de negócios. O ranking Executive Education 2022 do Financial Times, divulgado esta segunda-feira, 23, destaca quatro universidades portuguesas entre as 50 melhores do mundo na formação de executivos - duas estão no top 30. A Nova School of Business & Economics (Nova SBE), a Católica Lisbon School of Business & Economics, a Porto Business School e o ISEG Lisbon School of Economics and Management são as quatro escolas que marcam presença na lista do jornal britânico.



O ranking agregado do Financial Times avalia duas componentes formativas: os programas de inscrição aberta e os programas customizados para empresas. São analisados critérios como as metodologias de ensino, a qualificação do corpo docente, a contribuição para novas competências e aprendizagens, e o retorno do investimento dos participantes.



A Nova School of Business & Economics (Nova SBE) é a escola portuguesa melhor posicionada, pelo terceiro ano consecutivo, ocupando a 22ª posição, com uma subida de 22 lugares. A escola de Carcavelos lidera no país não só na avaliação global como na apreciação dos programas abertos (20º lugar a nível mundial).



A Católica Lisbon School of Business & Economics surge algumas posições abaixo, em 27º lugar, na lista geral, destacando-se na formação de programas customizados, com a melhor classificação do país, a 19ª melhor do mundo, com um salto de 20 posições, e a 12ª melhor a nível europeu. A universidade privada lisboeta destacou-se nos critérios de métodos e materiais de ensino e novas competências e aprendizagens.



Já fora do top 30 mas dentro da meia centena de instituições reconhecidas, segue-se a Porto Business School, em 40º lugar e logo a seguir, em 41º lugar, o ISEG Lisbon School of Economics and Management que se estreia neste ano no ranking de formação executiva. Nesta edição, Portugal é o terceiro país da Europa mais bem representado ficando apenas atrás da França e do Reino Unido. Os primeiros três lugares a nível mundial são ocupados pela francesa HEC Paris,pela espanhola Iese Business School e pela suíça IMD Business School.

Internacionalização é chave na Nova SBE

A poucos meses de celebrar o quarto aniversário no campus de Carvaelos, a Nova SBE é a melhor escola de negócios portuguesa e uma das melhores do mundo. A internacionalização é um dos fatores com maior peso na reputação da instituição. O corpo docente conta com 50 professores estrangeiros e dos 17 mil antigos alunos somam-se cem nacionalidades. Os mestrados que vão arrancar já no próximo mês de setembro receberam três mil candidaturas, sendo 65% de alunos de outros países. Nos últimos três anos as candidaturas internacionais aos programas de mestrado subiram 55%.



Atualmente, a Nova SBE tem cinco mil alunos em programas de licenciatura, mestrado e doutoramento e, além dos portugueses, destacam-se dez nacionalidades internacionais: alemã, italiana, francesa, brasileira, austríaca, espanhola, belga, moçambicana, chinesa e holandesa. Já a formação de executivos é frequentada por 7500 alunos de 37 diferentes nacionalidades.

A "estratégia ambiciosa" que a escola tem desenvolvido nos últimos anos é um dos principais fatores apontados para o reconhecimento no ranking do Financial Times. "Apostámos no desenvolvimento de conhecimento aplicado à realidade das empresas, e convidámos parceiros a construir connosco as melhores soluções educativas, com impacto na visão, estratégia e negócio dessas organizações. Mas não perdemos a perspetiva académica da fronteira do conhecimento, e a reflexão critica e a criatividade. Este equilíbrio traduziu-se aliás na avaliação realizada pelos participantes dos programas de formação de executivos, avaliando a Nova SBE Executive Education no top 15 mundial, na dimensão de aplicabilidade prática do conhecimento adquirido", explica Daniel Traça, dean da Nova SBE.

Para o responsável, há quatro fatores-chave que elevam o posicionamento da escola : a reputação e a produção científica do corpo docente, a proximidade com a realidade da economia e dos negócios em Portugal, o caráter inovador do ensino e a experiência de aprendizagem única no campus.

rute.simao@dinheirovivo.pt