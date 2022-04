Preço das casas para arrendar subiu 2,6% no primeiro trimestre. Onde é mais caro e mais barato arrendar casa?

Os preços das casas para arrendar em Portugal, no portal imobiliário Idealista, sofreram uma subida de 2,6% no primeiro trimestre do ano, face ao trimestre anterior. De acordo com os dados revelados esta segunda-feira pelo índice de preços da plataforma, arrendar casa tinha um custo de 11 euros por metro quadrado (m2) no final do mês de março, tendo em conta o valor mediano, o que representa uma subida de 0,9% face ao mês anterior.

Em quase todas as capitais de distrito do país o preço de arrendamento no primeiro trimestre subiu.

Lisboa continua a ser a cidade onde é mais caro arrendar casa, com um custo mediano de 13,8 euros por m2. Já o Porto tem o custo de 11 euros/m2 e o Funchal de 9,7 euros/m2, ocupando o segundo e terceiro lugares, respetivamente, no top3 das capitais de distrito mais caras..

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia