Portugueses estão a procurar menos por novos smartphones

O mercado nacional de smartphones caiu com estrondo no terceiro trimestre do ano, quer em número de unidades vendidas quer na receita global das vendas. Preveem-se dois a três anos de contenção do lado dos portugueses para os próximos tempos, após um "grande ciclo de renovação" de smartphones.

De acordo com dados da IDC cedidos ao Dinheiro Vivo (DV), entre julho e setembro, venderam-se 520,4 mil smartphones em Portugal, menos 25,9% do que no terceiro trimestre de 2021 (quando se venderam mais de 630 mil máquinas). Com a quebra do lado da procura, também as receitas caíram. As vendas totalizaram 194 milhões de euros, um recuo homólogo de 10%.

O terceiro trimestre marca o fim de cinco trimestre consecutivos de crescimento para o mercado português. Francisco Jerónimo, vice-presidente da IDC Europe, diz ao DV que há diferentes motivos que explicam a quebra acentuada.

