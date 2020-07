PIB português com quebra histórica de 16,5% no 2º trimestre

O 2º trimestre corresponde ao período do estado de emergência, quando as medidas de confinamento para evitar a propagação da covid-19 foram mais rígidas

O produto interno bruto nacional registou uma contração, em cadeia, de 14,1% no segundo trimestre, anunciou, nesta sexta-feira, o Instituto Nacional de Estatística na chamada "estimativa rápida" das contas nacionais. Em termos homólogos, a quebra é de 16,5%.

Os efeitos da pandemia de covid-19 fizeram-se sentir de forma negativa nas principais economias mundiais. O PIB alemão contraiu 10,1% no segundo trimestre, a queda mais acentuada desde que há registo, enquanto França registou uma queda histórica de 13,8%, mesmo assim menos negativa do que os 17% que eram esperados pelos analistas e pelo próprio Instituto Nacional de Estatística francês.

Já os efeitos do coronavírus na economia espanhola foram mais negativos do que o esperado, com produto interno bruto em Espanha a cair 18,5% no segundo trimestre, a maior queda de sempre. Dos Estados Unidos as notícias também não foram animadoras, o PIB caiu 32,9% a um ritmo anual, e 9,5% na variação em cadeia, ou seja, versus o trimestre anterior que, no caso americano, fora já negativo, com um recuo de 5%.

Em Portugal, a contração em cadeia do PIB no primeiro trimestre foi de 3,8% (menos 2,3% face ao período homólogo). Recorde-se que Bruxelas estima uma quebra de 9,8% do PIB nacional em 2020, bem acima das previsões do Governo que se ficam pelos 6,9%.

A nível global, o Fundo Monetário Internacional (FMI) prevê que a economia mundial poderá cair 4,9% este ano, arrastada por uma contração de 8% nos Estados Unidos, de 10,2% na zona euro e de 5,8% no Japão.

