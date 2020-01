Patrão da DouroAzul recruta com salário mínimo acima de 1000 euros

A empresa de cruzeiros fluviais DouroAzul está a recrutar 200 colaboradores para a época de cruzeiros de 2020, através de um roadshow que passa pelos municípios de Lamego, Peso da Régua, Mesão Frio e Alijó, entre os dias 8 e 10 deste mês. Já de 16 a 18 de Janeiro irá abrir as portas de um dos seus 12 navios-hotel, para receber os candidatos que queiram conhecer o dia-a-dia da vida a bordo e as funções pretendidas.

A propósito deste Open Day, o patrão da Douro Azul, Mário Ferreira, escreveu no seu perfil na rede social Facebook, que assumia o "compromisso" de pagar um ordenado mínimo a bordo, em qualquer um dos navios, sempre superior a 1000 euros, mais gratificações. "A DouroAzul abre portas uma vez mais aos seus navios para serem visitados por potenciais candidatos. O ano 2020 será marcado pelo compromisso de o ordenado mínimo a bordo de qualquer dos nossos navios ser superior a 1000€, mais as gratificações que recebem a bordo dos clientes. Os nossos colaboradores têm também alojamento, alimentação e fardamento a bordo", escreveu.

Esta é a quarta edição que a empresa realiza um evento destes de recrutamento. "O objetivo deste Open Day é darmos a conhecer a realidade do que é trabalhar a bordo de um navio-hotel, e numa empresa que é líder do setor, como a DouroAzul", explica o diretor de Operações, Rodrigo Mendes, em comunicado. "Estamos à procura de candidatos com formação nas áreas de turismo, hotelaria e restauração, mas queremos sobretudo pessoas com vontade de aprender e de crescer."

