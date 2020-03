ONU estima perda de 14 mil milhões na UE com recuo de exportações chinesas

A agência das Nações Unidas para o Comércio, a UNCTAD, estima um impacto negativo superior a 14 mil milhões de euros (15.597 milhões de dólares) para as economias da União Europeia devido à paragem da atividade industrial chinesa que resultou da epidemia do novo coronavírus.

Numa nota técnica divulgada esta quarta-feira, a Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e o Desenvolvimento faz contas àquelas que poderão ser as perdas já registadas nas 20 economias mais afetadas pela quebra ocorrida na China, sentida com mais força desde o final de janeiro. Rondarão os 45 mil milhões de euros (ou 50 mil milhões de dólares) no conjunto.

