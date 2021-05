Olá lança versão Sporting do gelado Perna de Pau

Para assinalar o título de campeão do Sporting, a Olá decidiu mudar a cor do famoso gelado Perna de Pau para as cores verde e branco. Trata-se de uma edição especial, desta feita com sabor a lima.

"Esta marca que já tem mais de 60 anos sempre teve um posicionamento muito associado à felicidade dos portugueses e, depois de 19 anos em que o Sporting esteve sem ganhar, nós achámos por bem juntarmo-nos à festa e criar uma edição limitada do nosso produto mais vendido que é o Perna de Pau", disse à TSF Bernando Melo, o porta-voz da Olá

O responsável assegurou que ao contrário do que se possa pensar, a ideia não surgiu de um sportinguista. "A pessoa que teve a ideia é até um acérrimo benfiquista. Não foi num ato clubista, foi até num ato desportivista", garantiu.