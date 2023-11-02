Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Novo Banco com lucro de 640 milhões de euros até setembro

Margem financeira de 831 milhões de euros reflete a "melhoria da taxa de juro média dos ativos que superou o aumento do custo de financiamento", diz o banco.
Redação DN
O Novo Banco teve, de janeiro a setembro, lucros na ordem dos 640 milhões de euros. Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a entidade bancária explica o resultado com o facto de ter um "sólido modelo de negócio doméstico e simples" que leva a esta "rentabilidade crescente".

Da mesma forma, o Novo Banco revela que a sua margem financeira foi de 831 milhões de euros nos primeiros nove meses de 2023, um valor que é "reflexo da melhoria da taxa de juro média dos ativos que superou o aumento do custo de financiamento".

Já as comissões de serviços prestados aos clientes cifraram-se em 217 milhões de euros, o que representou um aumento de 0,7% quando comparado com os primeiros nove meses do ano passado, em que o banco dirigido por Mark Bourke conseguiu 215,7 milhões de euros.

