Montijo. Novo aeroporto já tem luz verde definitiva

Governo assume início da construção do aeroporto do Montijo no próximo ano

O aeroporto do Montijo já tem luz verde definitiva para avançar. A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) emitiu esta terça-feira, 21 de janeiro, a Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável, embora condicionada, relativa ao aeroporto do Montijo. O documento dá luz verde à transformação parcial da base militar do Montijo num aeroporto complementar que vai servir a região de Lisboa.

"A APA emitiu Declaração de Impacte Ambiental (DIA) relativa ao aeroporto complementar do Montijo, confirmando a decisão Favorável Condicionada à adoção da Solução 2 do estudo prévio da Extensão Sul da Pista 01/19 e Solução Alternativa do estudo prévio da Ligação rodoviária à A12. Esta decisão mantém o quadro de medidas de minimização e compensação (cerca de 160) que a ANA terá de dar cumprimento. As medidas ambientais ascendem a cerca de 48 milhões de euros", indica a agência em comunicado.

No final de outubro, tinha sido já emitida uma DIA que dava luz verde à nova infraestrutura aeroportuária, embora condicionada ao cumprimento de um pacote de medidas de minimização e compensação ambiental que ascende a cerca de 48 milhões de euros.

