Minuto Imobiliário. Como fazer o investimento imobiliário certo

O bem-estar que um lugar nos oferece tem um valor inegável e para encontrar o investimento imobiliário certo é necessário antecipar tendências e conhecer os sítios que a longo-prazo vão proporcionar melhores condições e qualidade de vida.

Comprar um imóvel cujo valor por metro quadrado (m2) é mais baixo do que aquele que se perspetiva no futuro é sempre um bom investimento. Mas como saber quais são as zonas com potencial de crescimento?

Alguns dos fatores a que deve ter atenção são a localização, disponibilidade de serviços, áreas exteriores e uma especial atenção ao que está a mudar.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Localização

A localização é dos fatores que mais peso tem no valor do metro quadrado. Duas casas com as mesmas características podem ter preços diferentes, consoante a sua localização geográfica. Mas além do local, toda a zona que envolve o imóvel é relevante e fatores como a proximidade de espaços verdes ou de uma zona industrial podem ajudar a perceber se no futuro se perspetiva uma valorização ou desvalorização de determinada área.

Disponibilidade de serviços

E porque não só de localização geográfica vivem os bons investimentos, o acesso rápido aos serviços que precisamos de utilizar diariamente é essencial. Na hora de investir, procure zonas onde exista oferta de serviços, escolas, supermercados, mercearias, cafés, restaurantes, bons acessos rodoviários e transportes públicos.

Áreas exteriores

Investir em imóveis com jardim, varanda ou terraço é uma boa aposta, pois são importantes fatores de valorização. Comodidades como piscina, garagem, lavandaria ou churrasqueira são altamente valorizadas.

Atenção ao que está a mudar

A inflação tem vindo a impactar todo o território nacional, com os preços das casas a aumentarem mesmo fora dos grandes centros. Mas os bons investimentos também se podem encontrar nas periferias e em bairros em requalificação, tal como se viu acontecer em zonas como Marvila, por exemplo.

Reunir informação relevante sobre as várias zonas de interesse é um passo importante para comprar hoje um imóvel cujo preço por metro quadrado esteja em constante valorização.

O vídeo neste artigo é produzido pelo consultor imobiliário José Cabral, especialista no mercado residencial da Grande Lisboa e autor do blogue A House in Lisbon, que pode ser seguido também nas redes sociais Instagram, Facebook, LinkedIn e TikTok.

Veja aqui todos os episódios do Minuto Imobiliário.