Mercadona. Primeira de 10 aberturas em 2020 é em Aveiro e já tem data

A primeira loja da Mercadona a abrir em 2020 já tem data: 24 de março. É, tal como já tinha avançado o DN/Dinheiro Vivo, a loja de Aveiro, nos terrenos do antigo Matadouro Municipal. É o 11º supermercado da cadeia espanhola a abrir no mercado nacional.

É a terceira loja da cadeia a abrir no distrito de Aveiro, com a abertura das lojas de Ovar e São João da Madeira o ano passado. Este ano o retalhista dá continuidade ao seu plano de expansão com a aposta numa nova loja no centro de Aveiro, na zona do antigo Matadouro, que irá possibilitar a criação de cerca de 60 postos de trabalho.

O ano passado a cadeia espanhola abriu 10 supermercados, tendo previsto 10 novas aberturas este ano, estando confirmadas as lojas de Aveiro (onde tem previsto abrir duas lojas na cidade), Trofa, Águeda, Penafiel, Santo Tirso, Ermesinde, Paços de Ferreira e Viana do Castelo. Esta última representa a entrada do retalhista no distrito de Viana do Castelo, depois dos distritos do Porto, Braga e Aveiro.

Ana Marcela é jornalista do Dinheiro Vivo