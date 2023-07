Medina promete fim das cativações e menos IRS

Não haverá cativações no Orçamento do Estado do próximo ano, prometeu o ministro das Finanças, Fernando Medina.

Em entrevista à RTP, Medina garantiu: "O Orçamento para 2024 será o primeiro orçamento em muitos anos a não ter cativações. Isto é, os ministérios terão disponíveis as verbas que estarão orçamentadas e construídas com o realismo do que é a execução dos anos anteriores".

Medina afirmou ainda que o próximo orçamento deverá conter uma descida no imposto sobre o rendimento.

"O que nós apresentaremos em setembro é uma proposta de desagravamento do IRS, fundamentalmente focado nas classes médias", afirmou o ministro das Finanças à televisão pública.