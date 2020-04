Máscaras reutilizáveis chegam ao Continente e à Wells esta semana

Já estão à venda online as primeiras máscaras reutilizáveis certificadas

A Sonae Fashion, através da sua marca de vestuário MO, tem já à venda máscaras têxteis reutilizáveis desenvolvidas em Portugal. O projeto, uma parceria com a Estamparia Adalberto, o centro tecnológico Citeve, o Instituto de Medicina Molecular da Universidade de Lisboa e a Universidade do Minho, resultou na criação das máscaras MOxAd-Tech, com características antimicrobianas e "eficácia comprovada contra vírus e bactérias", estando a sua tecnologia "acreditada a nível internacional", anuncia a empresa em comunicado.

"O princípio ativo já foi testado com sucesso pelo Institut Pasteur de Lille, em França, nomeadamente contra o vírus H1N1 e vírus Corona-type, bem como contra rotavírus. Atualmente decorrem testes específicos para a covid-19 no Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes, em Portugal, sendo que já se encontra certificada como máscara social de nível 2 profissional pelo Citeve. Do ponto de vista de retenção de partículas, a máscara MOxAd-Tech garante uma capacidade de 95%", pode ler-se na nota enviada às redações.

Desenvolvidas em "têxtil técnico com várias camadas distintas", as máscaras são "impermeáveis e confortáveis", "facilitando a sua utilização". Além disso, as máscaras apresentam uma "elevada resistência à lavagem, mantendo um nível de eliminação microbiana de perto de 100%, mesmo depois de 50 lavagens domésticas a 30ºC". Uma solução "inovadora", que está já a ser patenteada, além de captar já "interesse a nível internacional".

Com um custo individual de 10 euros, este produto está já disponível na loja online da marca MO (www.mo-online.com) e inclui a entrega gratuita. Vai estar, ainda esta semana, à venda nas lojas físicas de outras insígnias da Sonae, como a Well"s e o Continente. Para já estão disponíveis m versão preto, mas, nas próximas semanas, a oferta será ampliada, não só ao nível da gama de produtos como das insígnias onde podem ser adquiridos. "Este valor traduz uma poupança para as famílias portuguesas, que assim conseguem ter acesso a uma solução de proteção que oferece um custo estimado por utilização muito reduzido, de apenas 20 cêntimos", destaca a Sonae.

"Este projeto é um excelente exemplo de cooperação entre diferentes instituições nacionais para criar um produto inovador e disponibilizá-lo às famílias Portuguesas num prazo muito curto. Em conjunto com os nossos parceiros estamos empenhados em cumprir a missão da Sonae de levar os benefícios do progresso e da inovação a um número crescente de pessoas. Pela comparação que fizemos com múltiplas máscaras de elevado desempenho dos EUA à China, acredito que temos a melhor máscara de proteção social a nível mundial que existe hoje. Estamos também satisfeitos por ajudar à retoma de muitas fábricas na fileira têxtil ao mesmo tempo que contribuímos para a proteção da saúde pública", refere o administrador da MO, Francisco Pimentel.

Já a CEO da Estamparia Adalberto, Susana Serrano, realça: "A máscara MOxAd-Tech é inovadora a nível mundial, pois inclui diferentes camadas de proteção e um tratamento de impermeabilidade que permite neutralizar bactérias e vírus quando estes entram em contacto com a máscara. Esta solução tornou-se possível por existir uma cooperação entre várias entidades distintas, que colocaram o seu conhecimento e capacidade ao serviço da comunidade para ajudar na proteção das famílias portuguesas".

