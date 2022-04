Lagarde: há "forte probabilidade" de BCE subir juros este ano

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse esta sexta-feira que há "uma forte probabilidade" de a instituição subir as taxas de juro até ao fim do ano, se a inflação continuar elevada.

"Nós olhamos para os números da inflação. (...) Se a situação perdurar, como se pensa atualmente, há fortes probabilidades de as taxas subirem até ao fim do ano", disse Lagarde numa entrevista à CNBC.

Os bancos centrais em todo o mundo têm começado a subir as suas taxas de juro com o objetivo de conter a inflação, que aumentou ainda mais após o início da guerra na Ucrânia. O BCE tem resistido a esta tendência, mas tem estado sob pressão para iniciar essa subida.

A instituição liderada por Lagarde indicou que só começa a subida dos juros depois de terminar o atual programa de compra de ativos, o que deve acontecer no terceiro trimestre deste ano.

Esta sexta-feira, Lagarde precisou que é provável que seja no terceiro trimestre, mas "cedo".

No dia anterior, a líder do BCE tinha afirmado que o momento para a subida das taxas de juro dependeria dos indicadores económicos, depois de o vice-presidente da instituição, Luis de Guindos, ter admitido que podia ser em julho.

Na zona euro, a inflação atingiu um recorde de 7,5% em março, bem acima do objetivo de 2% definido pelo BCE.

O BCE tem vindo a referir que uma subida das taxas de juro, a primeira desde 2011, deverá acontecer "algum tempo após" o fim das compras de dívida.