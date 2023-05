Lagarde abre caminho a novas subidas das taxas de juro

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, sugeriu, numa entrevista divulgada esta quarta-feira, a possibilidade de novas subidas das taxas de juro, face a uma inflação demasiado elevada.

Nos últimos nove meses, a instituição monetária "agiu de forma deliberada e decisiva para lutar contra a inflação" com sete subidas consecutivas das taxas de juro até maio, afirmou Lagarde, em entrevista ao jornal japonês Nikkei, citado pela AFP.

A presidente do BCE reafirmou, no entanto, que "ainda há caminho a percorrer", sugerindo que pode continuar o ciclo de subida das taxas de juro para atenuar o aumento dos preços.

A inflação na zona euro atingiu 7% em abril, muito acima do objetivo de 2% definido pelo BCE.

"Existem fatores que podem representar riscos significativos de alta para as perspetivas de inflação", afirmou, "em particular no que diz respeito a aumentos salariais em vários países europeus", apontou Lagarde.

A subida dos preços, que tem levado a perdas no poder de compra das famílias, tem alimentado as reivindicações de aumentos salariais.

Os economistas esperam que o BCE continue a subir as taxas de juro nas duas próximas reuniões, antes da pausa para as férias de verão.

Em relação à economia, Lagarde, disse que "está em melhor posição do que se receava há seis meses", quando a Europa se preparava para lidar com o abastecimento de energia sem o gás russo.

No entanto, indicou que permanecem incertezas em relação à evolução da guerra na Ucrânia e "alguns sinais emergentes de fraqueza quanto à procura de produtos manufaturados".