Laboratório de som de alta tecnologia inaugurado em Faro

O fabricante de alta fidelidade high-end português Innos inaugura, esta quinta-feira à tarde, em Faro, um laboratório de eletrónica, com linha de montagem, e sala de som num evento que contará com a presença do ministro da Economia, António Costa Silva.

Trata-se da concretização de um investimento superior a 800 mil euros, segundo disse ao DN a CEO da empresa multinacional sediada no Algarve, Amélia Santos.

O espaço totaliza (com armazéns) mil metros quadrados e, na zona de laboratórios, conta com avançados sistemas de controlo de humidade e temperatura, bem como todos os equipamentos ESD, de prevenção de descargas eletroestáticas, de forma a garantir a qualidade de todos os elementos dos aparelhos de som digital fabricados pela Innuos durante a montagem, testes e desenvolvimento.

Também a sala de som "tem um ratio otimizado para acústica", segundo a CEO, além de paredes triplas, tratamento acústuco com painéis próprios, cablagem especial e outros elementos que garantem as melhores condições para testes e audições dos aparelhos da marca portuguesa e dos seus parceiros.

A innuos é uma marca totalmente portuguesa multipremiada de áudio digital, que fabrica processadores, streamers e conversores de som de altíssima qualidade para o mercado doméstico de áudio perfeccionista.