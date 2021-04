Kim Kardashian entra para lista de bilionários da Forbes

A americana Kim Kardashian, empresária e estrela de reality shows de 40 anos, atingiu uma fortuna estimada no valor de mais 1000 milhões de dólares, mais de 840 milhões de euros, anunciou a revista americana Forbes.

A celebridade ocupa a posição 2674 do ranking dos mais ricos do mundo, sendo que os seus rendimentos provêm das suas empresas de cosmética e lingerie, respetivamente KKW Beauty e Skims, mas também do programa televisivo, Keeping up with the Kardashians. Kim tem ainda várias parcerias com marcas que utilizam a sua imagem, explicou a revista americana.

Em outubro de 2020, a Forbes já tinha estimado a fortuna da celebridade em 780 milhões de dólares (mais de 655 milhões de euros).

Não tão conhecida antes do início do programa "Keeping Up With the Kardashians", que foi lançado em outubro de 2007, Kim Kardashian conseguiu entretanto construir um império com a ajuda da mãe.

Também o ex-marido, Kanye West, de quem Kim se divorciou em 2020, já pertencia à lista de bilionários da Forbes desde abril de 2020, com uma fortuna estimada em 1,3 mil milhões de dólares (cerca de 1,1 mil milhões de euros".