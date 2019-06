Vencedores do Primus Inter Pares revelados na terça-feira, dia 2

É já na próxima terça-feira, 2 de julho, que vão ser conhecidos os vencedores do Prémio Primus Inter Pares 2019, o troféu que visa descobrir e distinguir os futuros líderes de negócios em Portugal. O anúncio será feito no decurso de uma cerimónia de gala que terá lugar no Hotel Ritz, em Lisboa, a partir das 20h00. Os finalistas são cinco, mas só três conquistarão os prémios máximos: um MBA com propinas pagas em prestigiadas escolas de negócios de Barcelona, Madrid, Lisboa ou Porto.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia