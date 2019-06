Velocidade Furiosa de volta em série de animação na Netflix

Iniciada no ano de 2001, a história em torno de Velocidade Furiosa (‘The Fast and The Furious’, no original) ainda não parou de crescer. A saga principal já vai no oitavo filme e começa também a partir para novas variantes, os chamados ‘spin-offs’, com o primeiro desses a surgir ainda este ano, com foco nas personagens de Dwayne Johnson e de Jason Statham, Luke Hobbs e Deckard Shaw, respetivamente.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia