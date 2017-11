Pub

Atividade do Turismo em Portugal equivale a 3,24 mil milhões de euros, ou seja, 2,1% do PIB ou 75% do valor gerado pelo grupo GALP.

O turismo vale 16% da atividade económica, um valor superior à média mundial de 10%, calcula o estudo da EY e da consultora Augusto Mateus e Associados sobre o valor económico da distribuição turística em Portugal, pedido pela Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT). Tal equivale a 3,24 mil milhões de euros, ou seja, 2,1% do PIB e o mesmo que 75% do valor gerado pelo grupo GALP.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia