Jovens vão trabalhar até aos 70 para a reforma

Quem começou a trabalhar no ano passado, com 20 anos, poderá conseguir a reforma completa aos 67 anos e dois meses em 2066. A projeção é feita pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económicos (OCDE) tendo em conta as atuais regras de acesso à reforma. Ou seja, mantendo-se a possibilidade de reforma com 40 anos de carreira contributiva.

