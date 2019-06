Tecnologia como resposta os desafios do mar

Falar de sustentabilidade e proteção dos ecossistemas marinhos e lançar o debate sobre as oportunidades do mar português e da criação de valor em torno da temática dos oceanos. É este o objetivo do fórum que volta a reunir, já nesta sexta-feira, no Museu do Mar, em Cascais, um conjunto de oradores de referência para a segunda edição das Ocean Talks, promovidas pela Fundação Galp.

