Tailandeses da Minor vendem três hotéis em Lisboa

O grupo tailandês Minor, que em 2016 adquiriu os hotéis Tivoli depois da queda do Grupo Espírito Santo, ao qual pertenciam, vendeu três unidades hoteleiras localizadas em Lisboa à gestora Invesco. Os hotéis Tivoli Avenida Liberdade, Tivoli Oriente e Avani Avenida Liberdade foram vendidos por 313 milhões de euros, de acordo com o jornal espanhol Cinco Días, que cita um comunicado enviado pelo grupo ao regulador do mercado de capitais da Tailândia.

