Rui Rio quer repor IVA da luz e gás nos 6% e mexer nos escalões do IRS

O PSD propõe a reposição da taxa de IVA na eletricidade e no gás para as famílias portuguesas. O líder social-democrata apresentou as propostas fiscais para o programa eleitoral às legislativas de outubro.

Na sede do PSD no Porto, Rui Rio garantiu que com a redução de 17 pontos da taxa do IVA vai permitir uma poupança no preço da pagar pelos consumidores na ordem dos 14%. Trata-se, segundo o líder social-democrata, de "reforçar a classe média, na exata medida em que foi a classe média que sofreu com os cortes da troika", justificou Rui Rio.

A mais emblemática é a redução da taxa de IVA na eletricidade e nos gás, com Rui Rio a lembrar que "Portugal é um dos países da União Europeia que tem os preços da energia mais caros."

