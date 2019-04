Revolução sonora: versão podcast

Os auscultadores Bluetooth estavam com 100% de bateria quando, a caminho do ginásio, decidi que ia começar a ouvir a primeira temporada de “Serial.” A empreitada sonora da jornalista Sarah Koenig, da qual eu conhecia outros trabalhos recentes, apanhou-me numa curva viciada. Não consegui parar. A história misteriosa da condenação de Adnan Syed pelo homicídio da ex-namorada e as tremendas contradições que a rodeiam deixaram-me agarrada ao podcast durante todo o dia. Ouvi tudo de seguida. O tom de voz familiar de Sarah acompanhou-me enquanto lavava a loiça e fui à lavandaria, esteve comigo na cozinha e na sala, entrou-me pelos ouvidos durante a ida ao supermercado.

