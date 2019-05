A companhia aérea easyJet acaba de lançar mais uma promoção com viagens de avião a partir de 10,99€. A campanha Europa em Desconto, que termina no próximo dia 21 de maio à meia-noite, tem disponíveis 10 mil lugares com um desconto de até 20%.

