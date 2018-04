Pub

Vão ser distinguidas empresas que se destacam pela produtividade, qualidade, saúde e melhoria contínua

A edição 2018 dos prémios Kaizen Lean vão ser entregues na próxima quarta-feira, dia 11 de abril, na Fundação Oriente, em Lisboa. O Kaizen Institute distingue as empresas que se destacaram nas áreas de produtividade, qualidade, melhoria contínua, saúde e estratégia de crescimento. Vão ainda ser atribuídos os prémios especiais de Embaixador Kaizen e Prémio Kaizen, pela história e resultados com a prática e melhoria contínua.

As empresas finalistas são a Amorim Revestimentos, Banco BNP Paribas PF, Câmara Municipal do Porto, Colep, Fnac, Galp, Hospital Pedro Hispano, Instituto Português de Oncologia do Porto, Lipor, Salgado & Neto, Sonae Indústria, Vieira de Castro e o Restaurante 100 Maneiras.

Além da entrega de prémios, haverá um debate com o tema "Transformar organizações e sustentar resultados", onde vão participar António José Rocha (diretor de recursos humanos da Amorim & Irmãos), Eduarda Veiga Dias (diretora de logística da Sakthi Portugal) e Rui Mota (diretor do centro de excelência em melhoria contínua da Sonae).