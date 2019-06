Portugal perde riqueza face a países do euro desde entrada na moeda única

Portugal está a convergir com a zona euro. Mas a um ritmo “muito gradual” e insuficiente para compensar os danos causados durante a crise económica. O Banco de Portugal prevê que o PIB per capita (riqueza por pessoa) fique próximo de 60% da média da zona euro em 2021, um valor mais baixo que no início da união monetária.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia