Portugal teve a 3.ª maior subida de preços da habitação

Os preços da habitação aumentaram, no segundo trimestre, 4,3% quer na zona euro quer na União Europeia (UE) face ao período homólogo, com Portugal a registar a terceira maior subida (11,2%) entre os Estados-membros, segundo o Eurostat.

De acordo com o gabinete estatístico da UE, na comparação com os primeiros três meses do ano, no segundo trimestre os preços da habitação aumentaram 1,4% na zona euro e na UE.

Face ao período homólogo, entre abril e junho as maiores subidas do indicador observaram-se na Eslovénia (13,4%), na Irlanda (12,6%), em Portugal (11,2%) e na Hungria (10,4%), tendo sido registados dois recuos: na Suécia (-1,7%) e em Itália (-0,2%).

Comparando com os primeiros três meses do ano, as subidas mais significativas aconteceram na Eslovénia (4,2%), em Malta (3,2%), na Letónia e Roménia (3,1% cada), e a única baixa foi registada na Croácia (-0,2%).

Em Portugal, os preços da habitação subiram 2,3% do primeiro para o segundo trimestre do ano.