Os novos iPhone já têm preços para Portugal. Saiba quais são

A loja da Apple para Portugal já tem preços para os iPhone: os preços do iPhone 11 Pro arrancam nos 1179 euros (versão 64 GB). São ainda disponibilizadas mais duas versões: a de 256 GB custa 1349 euros e a de 512 GB custará 1579 euros.

O iPhone 11 Pro Max, o mais caro da linha, tem preços a arrancar nos 1279 euros (também com 6 GB). As configurações seguintes elevam os preços para os 1149 euros (256 GB) e 1679 euros (512 GB).

O iPhone 11 compõe a opção mais acessível da linha, com preços a arrancar nos 829 euros na versão de 64 GB. A versão de 128 GB custará 879 euros e a de 256 GB custará 999 euros.

A título de comparação, no lançamento do ano passado, o iPhone XR (o mais barato) custava 879 euros, na configuração com menos espaço.

O iPhone XS Max arrancava nos 1279 euros e o XS nos 1179 euros. Não houve um aumento de preço, pelo menos nas configurações base de cada modelo. As pré-vendas arrancam esta sexta-feira, com chegada ao mercado a 20 de setembro.

