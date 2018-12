Os 50 melhores países do mundo. É Portugal um deles?

Quase 50 mil leitores do The Telegraph aceitaram o desafio do jornal britânico e escolheram o país que consideram ser o melhor do mundo em 2018. O resultado é um ranking de 50 nações espalhadas pelos quatro cantos do globo. A Nova Zelândia liderou esta lista nos últimos seis anos. Será que perdeu o primeiro lugar do pódio este ano? E Portugal? Estará entre a meia centena de melhores países do mundo para os leitores viajados do diário britânico? Veja o ranking na fotogaleria acima (algumas escolhas vão surpreendê-lo).

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia